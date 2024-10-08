Российские видеосервисы столкнулись с проблемами при переносе контента с YouTube

Платформам RuTube и «VK Видео» приходится загружать ролики на площадки с помощью зарубежных VPN.

Российские видеосервисы столкнулись с проблемами при переносе контента с YouTube. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил «Коммерсантъ».

Платформам RuTube и «VK Видео» приходится загружать ролики на площадки с помощью зарубежных VPN. В компаниях отмечают, что YouTube блокирует процесс переноса контента с российских и даже иностранных IP-адресов.

Для ограничения подозрительной деятельности используются два метода: если просмотр или загрузка видео совершается с IP-адреса с плохой репутацией и без аккаунта Google, то видеохостинг отвечает сообщением о необходимости входа. Если же просмотр совершается со входом в аккаунт, но YouTube считает, что аккаунт используется для скрейпинга, то он отдаст ему сообщение «видео недоступно».

При этом эксперты сомневаются, что сервис целенаправленно ограничивает именно российские видеосервисы: площадка стала активнее бороться со всеми способами автоматизированного сбора информации.