Российские ученые создали вакцину против смертельной лихорадки Марбург

Напомним, ранее сообщили об обнаружении инфекции в Германии и Украине.

Российские ученые создали вакцину против смертельной лихорадки Марбург. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что на доклинических испытаниях препарат был признан безопасным и эффективным. Теперь начнутся — клинические.

Напомним, ранее сообщили об обнаружении инфекции в Германии и Украине.

В Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию на контроле.