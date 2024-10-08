Российские пограничники перестанут охранять границу Армении и Ирана с 1 января

С 1 января границу страны будут охранять погранвойска СНБ Армении.

Российские пограничники перестанут охранять границу Армении и Ирана с 1 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на кабмин Армении.

Кроме того, по сообщению канала, с 1 января границу страны будут охранять погранвойска СНБ Армении.

С 1992 года российские погранвойска участвовали в охране границы Армении с Турцией (330 км, граница закрыта) и Ираном (45 км, есть один КПП). Также российские пограничники работали в аэропортах Армении, 31 июля они окончили службу в ереванском аэропорту Звартноц.