Прокурором Милославского района стал Александр Белозеров

Белозеров родился в 1985 году в Касимове. Начал работать в органах прокуратуры в феврале 2009 года в должности помощника Касимовского межрайонного прокурора Рязанской области.

Прокурором Милославского района стал Александр Белозеров. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Белозеров родился в 1985 году в Касимове. Начал работать в органах прокуратуры в феврале 2009 года в должности помощника Касимовского межрайонного прокурора Рязанской области.

В последующем работал заместителем Сасовского межрайонного прокурора Рязанской области. С марта 2016 года замещал должность заместителя прокурора Кадомского района Рязанской области.