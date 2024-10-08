Правительство Рязанской области одобрило налоговые льготы для бизнеса

Об этом сообщила зампред правительства Юлия Швакова.

Правительство Рязанской области одобрило налоговые льготы для бизнеса. Об этом сообщила зампред правительства Юлия Швакова на своей странице «ВКонтакте».

Законопроект предусматривает:

снижение на 25% ставки по налогу на имущество, облагаемому от кадастра, для организаций с годовым доходом до 250 млн рублей, работающих по упрощенной системе налогообложения;

инвестиционный налоговый вычет для организаций, передавших свое имущество для оснащения учреждений среднего образования. Мера направлена на привлечение работодателей к участию в региональном промышленно-образовательном кластере «Прообраз будущего»;

освобождение от налога на имущество капвложений на строительство, реконструкцию и модернизацию судоходных гидротехнических сооружений;

продление льготы по уплате налога на имущество для объектов, созданных по программе догазификации населенных пунктов.

Законопроект направлен на рассмотрение в Рязанскую облдуму.