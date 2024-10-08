Politico: Франция выразила опасения, что Россия «может напасть на них»
В мае французские солдаты примут участие в крупномасштабных военных учениях в Румынии.
Франция выразила опасения, что Россия «может напасть на них». Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что в мае солдаты примут участие в крупномасштабных военных учениях в Румынии. В ходе подготовки будет оцениваться способность военных быстро переброситься на восточный фланг НАТО.
«Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, которые действительно пойдут воевать», — рассказал глава сухопутного командования армии в Европе генерал Бертран Тужуз.
Французская армия также получила новые приказы от НАТО: к 2027 году она должна быть способна развернуть боеготовую дивизию за 30 дней.