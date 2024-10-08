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Нижний городской парк в Рязани откроют 9 октября
Обновленный парк откроют не полностью. Ожидаются работы по установке детской площадки со стороны улицы Свободы.

Нижний городской парк после реконструкции откроют 9 октября. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства региона во вторник, 8 октября.

По его словам, обновленный парк откроют не полностью. Ожидаются работы по установке детской площадки со стороны улицы Свободы.

«Делаем упор на культуру. Нижний сад будет наполняться новыми смыслам и возможностями. В планах — соединить его с Верхним парком через красивый переход и с Лыбедским бульваром», — рассказал Малков.

Губернатор также отметил, что председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил проект для пространства.

Напомним, корреспондент РЗН. Инфо осматривал место работ. На всей территории сада установили фонари. Со стороны улицы Садовой высадили деревья и газон, сделали дорожки. Помимо этого, появился туалет, смотровая площадка, турники.