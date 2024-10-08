На Земле началась сильная магнитная буря

Явление произошло вопреки благоприятным прогнозам.

На Земле началась сильная магнитная буря. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В ранние утренние часы наступившего вторника, после 5 часов 42 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. И произошло это вновь вопреки прогнозам», — написал метеоролог.

Он добавил, что по уточненным прогнозам, 8 октября в первой половине дня ожидается постепенное ослабление возмущений в геомагнитном поле и их прекращение после полудня.

По словам Леуса, на Солнце произошла еще одна вспышка максимального возможного класса Х, однако ей далеко до предшествующих рекордно сильных событий — ее интенсивность оценена в Х2,1. Вероятность влияния данного события на Землю, предварительно, оценивается небольшой, так как группа солнечных пятен № 3842 уже ушла достаточно далеко от линии Солнце-Земля.