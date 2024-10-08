Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
16°
Срд, 09
12°
Чтв, 10
12°
ЦБ USD 96.06 1.19 08/10
ЦБ EUR 105.31 0.57 08/10
Нал. USD 94.00 / 95.00 08/10 09:25
Нал. EUR 103.66 / 104.90 08/10 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
Вчера 09:07
1 148
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
26 104
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
14 910
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
17 751
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Земле началась сильная магнитная буря
Явление произошло вопреки благоприятным прогнозам.

На Земле началась сильная магнитная буря. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В ранние утренние часы наступившего вторника, после 5 часов 42 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. И произошло это вновь вопреки прогнозам», — написал метеоролог.

Он добавил, что по уточненным прогнозам, 8 октября в первой половине дня ожидается постепенное ослабление возмущений в геомагнитном поле и их прекращение после полудня.

По словам Леуса, на Солнце произошла еще одна вспышка максимального возможного класса Х, однако ей далеко до предшествующих рекордно сильных событий — ее интенсивность оценена в Х2,1. Вероятность влияния данного события на Землю, предварительно, оценивается небольшой, так как группа солнечных пятен № 3842 уже ушла достаточно далеко от линии Солнце-Земля.