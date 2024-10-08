Москвичку признали виновной в убийстве мужа в Шиловском районе

В ближайшее время на основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.

Москвичку признали виновной в убийстве мужа в Шиловском районе. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствием установлено, что между супругами были конфликты из-за того, что женщина без ведома мужа распорядилась их общими деньгами в сумме не менее 30 миллионов рублей. Мужчина пригрозил расторгнуть брак. Понимая, что в случае развода она утратит возможность в полном объеме распоряжаться как совместно нажитым во время брака, так и личным имуществом супруга, женщина решила убить мужа.

В конце июля 2020 года во время поездки к берегу реки Оки в Шиловском районе жительница города Москвы несколько раз ударила жертву по голове и спрятала тело убитого в заброшенном бетонном резервуаре с водой. При помощи родственников женщина создала себе ложное алиби, согласно которому в Москву они с супругом вернулись вместе, после чего он просто ушел, и о дальнейшей судьбе мужа ей ничего не известно.

Тело мужчины было обнаружено 13 октября 2020 года. Подозреваемую задержали.

Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении жительницы города Москвы, 1967 года рождения, обвиняемой в убийстве супруга из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ближайшее время на основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.