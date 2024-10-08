Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
17°
Срд, 09
12°
Чтв, 10
13°
ЦБ USD 96.06 1.19 08/10
ЦБ EUR 105.31 0.57 08/10
Нал. USD 95.45 / 95.00 08/10 14:25
Нал. EUR 104.10 / 105.50 08/10 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
Вчера 09:07
1 393
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
26 329
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
15 116
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
17 975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Москвичку признали виновной в убийстве мужа в Шиловском районе
В ближайшее время на основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.

Москвичку признали виновной в убийстве мужа в Шиловском районе. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствием установлено, что между супругами были конфликты из-за того, что женщина без ведома мужа распорядилась их общими деньгами в сумме не менее 30 миллионов рублей. Мужчина пригрозил расторгнуть брак. Понимая, что в случае развода она утратит возможность в полном объеме распоряжаться как совместно нажитым во время брака, так и личным имуществом супруга, женщина решила убить мужа.

В конце июля 2020 года во время поездки к берегу реки Оки в Шиловском районе жительница города Москвы несколько раз ударила жертву по голове и спрятала тело убитого в заброшенном бетонном резервуаре с водой. При помощи родственников женщина создала себе ложное алиби, согласно которому в Москву они с супругом вернулись вместе, после чего он просто ушел, и о дальнейшей судьбе мужа ей ничего не известно.

Тело мужчины было обнаружено 13 октября 2020 года. Подозреваемую задержали.

Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении жительницы города Москвы, 1967 года рождения, обвиняемой в убийстве супруга из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ближайшее время на основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.