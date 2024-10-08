Мошенники обманули россиянина по схеме с «вещим» сном и призывом на СВО

Жителя Уфы обманули на 1 миллион 300 тысяч рублей.

Мошенники «развели» россиянина почти на полтора миллиона по схеме с «вещим» сном и призывом на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жителя Уфы обманули на 1 миллион 300 тысяч рублей. 16 июля ему поступил звонок с неизвестного номера. Сначала уфимец не стал брать трубку, но потом ему пришло сообщение с просьбой перезвонить. Когда он перезвонил, ему сообщили о необходимости прийти в ближайшее время в военкомат, так как его призывают на СВО. Уфимец сказал, что не может, потому что работает, и быстро положил трубку.

Через полчаса ему позвонила старая знакомая и рассказала, что ей якобы приснилось, что мужчину отправили на СВО. Она также спросила, не звонили ли мужчине из военкомата, а когда услышала положительный ответ, сказала что сон вещий и порекомендовала своего товарища который сможет решить вопрос.

Уфимец позвонил по знакомому подруги, тот заявил ему, что его дело правда находится на рассмотрении в военкомате, но проблему можно решить. Позже он пригласил «призывника» в свой офис. Там он сообщил, что решение проблемы обойдется в 900 тысяч рублей. Уфимцу пришлось взять кредит, чтобы расплатиться за «услугу». Однако позже под предлогом помощи с уже взятыми кредитами знакомый подруги убедил его взять еще один займ, тот согласился и снова отдал деньги. После этого «помощник» перестал выходить на связь.

Обращаться в полицию уфимец не стал. Однако уже осенью он увидел в СМИ информацию о задержании своего «помощника» в связи с другим преступлением: он под предлогом освобождения россиянина из плена ВСУ забрал у его родственницы 1 млн рублей. Тогда он тоже решил написать заявление.