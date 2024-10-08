Мосгорсуд продлил содержание в СИЗО Грекову и Петиной

В августе стало известно, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении рязанских экс-чиновников.

В Московском городском суде продлили содержание в СИЗО бывшему вице-губернатору Игорю Грекову и экс-сенатору и бывшему замминистра здравоохранения Рязанской области Ирине Петиной. Соответствующую информацию опубликовали на сайте суда.

В августе стало известно, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении рязанских экс-чиновников.

По версии следствия, они получали многомиллионные взятки за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медучреждения. Петина занималась этим с 2011 года, когда работала замминистра регионального минздрава, а Греков — последние несколько лет, вплоть до отставки, последовавшей после пресс-конференции Владимира Путина. Тогда президента в прямом эфире попросили присвоить Игорю Грекову звание Героя России за якобы проявленное мужество при тушении пожара на складе боеприпасов.