Малков посетил открытие выставки «Пушкин и театр» в музейном центре РИАМЗ

Выставка организована в рамках нацпроекта «Культура» и продлится до 1 декабря.

Во вторник, 8 октября, Павел Малков посетил открытие выставки «Пушкин и театр» в музейном центре РИАМЗ. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

«Продолжаем серию интересных проектов для жителей нашей области. Выставка из фондов Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина расскажет о связи творчества Пушкина с театральным искусством», — отметил губернатор.

На выставке рязанцы могут увидеть около 130 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством Александра Пушкина. Уникальные предметы, представленные на выставке, коллекционировал купец и меценат, большой поклонник поэта — Алексей Александрович Бахрушин.

Выставка организована в рамках нацпроекта «Культура» и продлится до 1 декабря.

«Благодарю за эту возможность Министерство культуры России и Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина», — отметил губернатор.