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Более 20% инвесторов в недвижимость выбирали траншевую ипотеку

В девелоперской компании «Мармакс» проанализировали поведение современных инвестиционных покупателей, проживающих в Рязанской области и ближайших городах западного направления России — около 20% из них выбирают для приобретения новостройки траншевую ипотеку, так как она позволяет зафиксировать условия кредитного договора и снижает финансовую нагрузку на инвестиционной стадии строительства. Также популярность не сбавляет семейная ипотека, базовой программой пользуются около 10% покупателей.

По данным специалистов, инвестиционные цели сфокусированы на сохранении капитала. Стоимость строительства растет, также на первичном рынке постоянно демонстрируется повышение цен. При этом высокодоходные вклады (15-20% годовых) не смогут обеспечить соответствующий рост капитала, чтобы, спустя пару лет, на вложенные на депозит деньги можно было купить квартиру. Интересно, что вновь возобновился интерес к квартирам с целью дальнейшей сдачи объекта в аренду — на фоне увеличенных ипотечных платежей арендные платежи оказались ниже в 3-4 раза.

Наиболее популярным вариантом у инвестиционных покупателей становится вложение в проект на этапе котлована, а последующая реализация — после введения в эксплуатацию. Такой подход позволяет приобрести ликвидный объект, с удачными видовыми характеристиками, функциональным планировочным решением и другими преимуществами.

«Наиболее часто для инвестиций приобретаются одно- или двухкомнатные квартиры, однако все больший процент покупателей присматривается и к трехкомнатным вариантам. Так, например, в рамках некоторых жилых комплексов стоимость трехкомнатных квартир за период инвестирования увеличилась в два раза. Помимо этого, при выборе объекта для инвестиций клиенты обращают внимание на наличие концепции 15-ти минутного города, когда все важные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности. Еще более приоритетно, когда они входят в состав самого проекта — например, все большую популярность набирают соседские центры с коворкингами, фитнес-залами и детскими комнатами», — отметила руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и создает комфортную среду.