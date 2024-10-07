Жители сообщили об ужасном состоянии «экспрессов» из Рязани в Москву

Отмечается, что в электропоездах очень грязно, не работают кондиционеры и туалеты, при езде ощущается сильная тряска и гул.

Жители сообщили об ужасном состоянии «экспрессов» из Рязани в Москву. Соответствующий пост появился в группе «Рязанский формат» «ВКонтакте».

Отмечается, что в электропоездах очень грязно, не работают кондиционеры и туалеты, при езде ощущается сильная тряска и гул.

Кроме того, при посадке образуются большие очереди, потому что запускают пассажиров трех вагонов через одну дверь.

«Грязные вагоны, сломанные сиденья, давно не мытые полки для багажа», — написал автор.