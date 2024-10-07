В выходные в Рязанской области поймали 25 пьяных водителей

Также во время рейдов остановили 12 водителей, которые управляли машиной без прав.

В Рязанской области во время рейдов 5 и 6 октября инспекторы ДПС поймали 25 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что полицейские остановили 8 водителей, которые отказались проходить медицинское освидетельствование. На них составили административные материалы. Кроме того, поймали трех автомобилистов, которые сели за руль пьяными повторно.

Также во время рейдов остановили 12 водителей без прав.