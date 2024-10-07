В Спасском районе поймали пьяного водителя мопеда без прав
Сотрудники полиции остановили в селе Кирицы мужчину на мопеде. У водителя были признаки алкогольного опьянения.
В Спасском районе полицейские поймали пьяного водителя мопеда без прав. Об этом
Отмечается, что сотрудники полиции остановили мужчину на мопеде в селе Кирицы. У водителя были признаки алкогольного опьянения.
По данным издания, освидетельствование это подтвердило — у мужчины обнаружили 1,030 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.
Кроме того, как указано в публикации, сотрудники ГАИ проверили водителя мопеда по информационным базам и выяснили, что у него нет водительский прав. На нарушителя составили административный протокол.
Фото Госавтоинспекции по Спасскому району