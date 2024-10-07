В СК прокомментировали гибель пенсионера в Рязанской области

Напомним, мужчина пропал 30 сентября. 7 октября волонтеры нашли его тело.

В СК прокомментировали гибель пенсионера в Рязанской области. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

«Скопинским МСО проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя 1954 года рождения. В ходе первичного осмотра признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не выявлено», — отметили в сообщении.

Напомним, мужчина пропал 30 сентября. 7 октября волонтеры нашли его тело.