В Шиловском районе временно закрыли паромную переправу
Паромную переправу через Оку у села Юшта закрыли для всех видов транспорта за исключением автомобилей экстренных служб по техническим причинам.
В Шиловском районе временно закрыли паромную переправу. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба регионального минтранса.
Паромную переправу через Оку у села Юшта закрыли для всех видов транспорта за исключением автомобилей экстренных служб по техническим причинам.
В минтрансе уточнили, что о возобновлении работы переправы сообщат дополнительно.