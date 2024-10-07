В Шиловском районе временно закрыли паромную переправу

Паромную переправу через Оку у села Юшта закрыли для всех видов транспорта за исключением автомобилей экстренных служб по техническим причинам.

В Шиловском районе временно закрыли паромную переправу. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Паромную переправу через Оку у села Юшта закрыли для всех видов транспорта за исключением автомобилей экстренных служб по техническим причинам.

В минтрансе уточнили, что о возобновлении работы переправы сообщат дополнительно.