В Рязанскую область придет балканский циклон

Ожидаются дожди и туманы.

В Рязанскую область 8 октября придет балканский циклон. Прогноз сделал начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС Роман Степанов в своем Telegram-канале «Будни провинциального метеролуха».

По словам Степанова, 7 октября Рязанская область находится в теплом секторе циклона, вероятность осадков минимальна, а дневные температуры местами могут достигнуть +23 °С.

«Между тем, сам балканский циклон все ближе, и к ночи вторника Рязань окажется в самом его центре. То есть ожидаются дожди и туманы. Некоторые модели прогнозируют грозы на 8 октября, а это очень редкое явление для осени», — написал специалист.

Фото — Telegram-канал «Будни провинциального метеролуха».