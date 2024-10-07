В Рязанской области в ДТП погиб 34-летний мотоциклист
Отмечается, что трагедия случилась в воскресенье, 6 октября, на 196 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.
В Рязанской области в ДТП погиб 34-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что трагедия случилась в воскресенье, 6 октября, на 196 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.
Местный житель на мотоцикле «Ямаха», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле».
В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.
Водитель легковушки и двое его пассажиров получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь.
Проводится проверка.