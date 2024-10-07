В Рязанской области в ДТП погиб 34-летний мотоциклист

Отмечается, что трагедия случилась в воскресенье, 6 октября, на 196 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.

В Рязанской области в ДТП погиб 34-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что трагедия случилась в воскресенье, 6 октября, на 196 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.

Местный житель на мотоцикле «Ямаха», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле».

В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель легковушки и двое его пассажиров получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка.