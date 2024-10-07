В Рязанской области создали совет по сохранению традиционных ценностей

Согласно документам, его возглавила первый зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

В Рязанской области создали совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.

Согласно документам, совет возглавила первый зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

«Основная задача совета — выработка предложений по реализации приоритетных направлений госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, СМИ и массовых коммуникаций», — написано в документах.

Также отмечается, что заседания совета будут проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.