В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Отмечается, что трагедия случилась в субботу, 5 октября, на 341 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе.
В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что трагедия случилась в субботу, 5 октября, на 341 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе.
Мужчина на УАЗе «Патриот» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора».
В результате происшествия 46-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.
Водитель и еще двое пассажиров получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь.
Проводится проверка.