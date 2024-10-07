В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Отмечается, что трагедия случилась в субботу, 5 октября, на 341 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что трагедия случилась в субботу, 5 октября, на 341 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе.

Мужчина на УАЗе «Патриот» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора».

В результате происшествия 46-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель и еще двое пассажиров получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка.