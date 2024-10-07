В Рязанской области осудят наркокурьера

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотических средств.

В Рязанской области осудят наркокурьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, 49-летний житель Московской области в период с августа 2022 года по май 2023 года выполнял функции «межрегионального курьера» по сбыту наркотиков в Рязанской, Московской, Псковской, Тверской, Ярославской, Ленинградской, Воронежской и Ростовской областях Российской Федерации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотических средств.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рыбновский районный суд Рязанской области.