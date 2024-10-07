В Рязанской области мужчина угрожал ножом работнику магазина

Надзорным органом установлено, что в августе 2024 года обвиняемый распивал спиртные напитки на входе в торговый павильон. Работник магазина сделал ему замечание. Мужчина, как указано в публикации, начал угрожать жителю ножом.

В Александро-Невском районе житель Московской области угрожал ножом работнику магазина. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в августе 2024 года обвиняемый распивал спиртные напитки на входе в торговый павильон. Работник магазина сделал ему замечание. Мужчина, как указано в публикации, начал угрожать жителю ножом.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московской области. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Отмечается, что за совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направили в Ряжский районный суд.