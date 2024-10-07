В Рязанской области москвича задержали за изготовление наркотиков

Полицейские изъяли у него 618 г готовой марихуаны, 400 г конопли.

В Рязанской области москвича задержали за изготовление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2024», направленной на противодействие распространению наркотиков растительного происхождения, сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области и ОМВД России по Клепиковскому району при силовой поддержке спецназа СОБР регионального Управления Росгвардии задержали в деревне Бараново 56-летнего мужчину.

На его участке полицейские обнаружили, хозяйственную постройку, используемую для культивирования конопли. В помещении в горшках произрастали 14 кустов конопли. Полицейские изъяли 618 г готовой марихуаны, 400 г конопли, электронные весы, упаковочные материалы и большое количество семян каннабиса, приготовленных для будущей высадки.

Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже был судим за наркопреступления.