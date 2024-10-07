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В Рязанской области 72 детей с редкими заболеваниями обеспечили лекарствами
Еще два несовершеннолетних пациента получили самый дорогой препарат в мире.

В Рязанской области 72 детей с редкими заболеваниями обеспечили лекарствами. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил глава регионального минздрава Александр Пшенников на своей странице ВКонтакте.

По его словам, в области числятся более 400 юных пациентов со сложными болезнями, которые называют орфанными.

«Каждый такой ребенок под особым контролем специалистов и руководства региона, поскольку орфанные заболевания требуют особых лекарств, ухода и реабилитации», — написал Пшенников.

Он добавил, что за последние два года два маленьких рязанца получили самый дорогой препарат в мире — Золгенсма, один укол которой спасает жизнь ребенка с диагностированной спинальной мышечной атрофией.

Помимо прочего, малышу с тяжелой деформацией позвоночника провели сложное хирургическое лечение.

«Все это мы обсуждали на конференции „Новые возможности лечения детей с орфанными заболеваниями. Взаимодействие с Фондом „Круг добра““ в РязГМУ. Говорили о возможностях диагностики и лечения детей, а также наметили совместные ориентиры для дальнейшего сотрудничества Рязанской области с Фондом», — заключил министр.