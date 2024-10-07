В Рязани за изнасилование ребенка разыскивают 48-летнего мужчину

Алексея Дубовых объявили в розыск за совершение нескольких преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетнего лица.

В Рязани за изнасилование ребенка разыскивают 48-летнего мужчину. Об этом сообщает сайт регионального СК.

Алексея Дубовых объявили в розыск за совершение нескольких преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетнего лица.