В Рязани за изнасилование ребенка разыскивают 48-летнего мужчину
Алексея Дубовых объявили в розыск за совершение нескольких преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетнего лица.
В Рязани за изнасилование ребенка разыскивают 48-летнего мужчину. Об этом сообщает сайт регионального СК.
Алексея Дубовых объявили в розыск за совершение нескольких преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетнего лица.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Дубовых, просят звонить по телефонам 8 (4912)-96-09-63,