Швакова рассказала о создании нового 11-дюймового беспилотника «Рязань»
Разработчиком выступил резидент Аэрокосмической долины компания ИРИТ.
Зампред регионального правительства Юлия Швакова рассказала о создании нового 11-дюймового беспилотника «Рязань». Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте.
Разработчиком выступил резидент Аэрокосмической долины компания ИРИТ.
Новая модель БПЛА оснащена всеми современными технологиями, необходимыми для удобного использования и быстрого реагирования.
Фото: скриншот видеопрезентации компании ИРИТ