Швакова рассказала о создании нового 11-дюймового беспилотника «Рязань»

Разработчиком выступил резидент Аэрокосмической долины компания ИРИТ.

Зампред регионального правительства Юлия Швакова рассказала о создании нового 11-дюймового беспилотника «Рязань». Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте.

Разработчиком выступил резидент Аэрокосмической долины компания ИРИТ.

Новая модель БПЛА оснащена всеми современными технологиями, необходимыми для удобного использования и быстрого реагирования.

Фото: скриншот видеопрезентации компании ИРИТ