В Рязани пяти УК объявили предостережения из-за плохой уборки территорий домов

В Рязани пяти УК объявили предостережения из-за плохой уборки территорий многоквартирных домов. Об итогах рейдовых контрольных мероприятий, проведенных в Железнодорожном и Октябрьском районах Рязани, сообщила госжилинспекция Рязанской области,
Отмечается, что на прошлой неделе сотрудники обследовали придомовые территории многоквартирных домов Первомайского проспекта, улиц Вокзальной, Семена Середы, Островского, Чкалова, Братиславской и других.
Как указано в публикации, рейды организовали по заявлениям жильцов. Во время проверок сотрудники региональной госжилинспекции особое внимание уделяли состоянию контейнерных площадок, фасадов, своевременной уборке домовладений и окосу территорий, вывозу ТБО.
Уточняется, что в результате нашли нарушения по пяти адресам — это дома, находящиеся в управлении ООО «УО Техрембытсервис», ООО «Зеленая Роща», ООО «Бытремсервис», ООО «Единая УК», ООО УК «Меласс».
"Организациям, которые допустили факты ненадлежащей уборки территорий, выданы предостережения о необходимости устранения замечаний", — заключили в сообщении.