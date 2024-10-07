В Рязани пяти УК объявили предостережения из-за плохой уборки территорий домов

На прошлой неделе сотрудники обследовали придомовые территории многоквартирных домов Первомайского проспекта, улиц Вокзальной, Семена Середы, Островского, Чкалова, Братиславской

В Рязани пяти УК объявили предостережения из-за плохой уборки территорий многоквартирных домов. Об итогах рейдовых контрольных мероприятий, проведенных в Железнодорожном и Октябрьском районах Рязани, сообщила госжилинспекция Рязанской области, говорится на сайте облправительства.

Отмечается, что на прошлой неделе сотрудники обследовали придомовые территории многоквартирных домов Первомайского проспекта, улиц Вокзальной, Семена Середы, Островского, Чкалова, Братиславской и других.

Как указано в публикации, рейды организовали по заявлениям жильцов. Во время проверок сотрудники региональной госжилинспекции особое внимание уделяли состоянию контейнерных площадок, фасадов, своевременной уборке домовладений и окосу территорий, вывозу ТБО.

Уточняется, что в результате нашли нарушения по пяти адресам — это дома, находящиеся в управлении ООО «УО Техрембытсервис», ООО «Зеленая Роща», ООО «Бытремсервис», ООО «Единая УК», ООО УК «Меласс».

"Организациям, которые допустили факты ненадлежащей уборки территорий, выданы предостережения о необходимости устранения замечаний", — заключили в сообщении.