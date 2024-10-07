В Рязани пьяный водитель устроил ДТП

Инцидент произошел на улице Новоселов.

В Рязани пьяный водитель устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Новоселов. Оперативники заметили, что на дороге остановились два автомобиля, а водители что-то живо обсуждают между собой. Полицейские подошли к ним и выяснили, что водитель Шевроле Авео, 38-летний житель Рязани, во время движения задел автомобиль Ауди. От мужчины исходил запах алкоголя.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые предложили водителю пройти проверку посредством алкотестера. В организме рязанца содержался алкоголь — 0,896 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до 2 лет.