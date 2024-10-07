В Рязани на улице Яхонтова десятилетнего мальчика сбил мотоциклист

Ребенка с травмами госпитализировали.

В Рязани на улице Яхонтова десятилетнего мальчика сбил мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

ДТП случилось 7 октября примерно в 18:50 возле дома № 4. 51-летний рязанец за рулем мотоцикла «Хонда» наехал на школьника, который по предварительной информации, находился вне пешеходного перехода.

В результате происшествия несовершеннолетнего пострадавшего с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.