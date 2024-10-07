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В России появились сторублевые монеты
Она составляет 30 мм в диаметре, а масса золота в ней — 15,5 грамм.

В России появились сторублевые монеты. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Центробанк выпустил 100 тысяч золотых монет «Георгий Победоносец». Она составляет 30 мм в диаметре, а масса золота в ней — 15,5 грамм.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — отметили в пресс-службе банка