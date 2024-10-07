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В Нижегородской области осудят рязанку за контрабанду таблеток для похудения
Во время обыска в доме жительницы нашли 28 пакетиков с капсулами и таблетками, содержащими аналогичное сильнодействующее вещество.

В Нижегородской области осудят рязанку за контрабанду таблеток для похудения. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба УМВД по области.

В июле 2024 года в одном из почтовых отделений города полицейские нашли посылку, которую привели с территории иностранного государства. Внутри находилось семь глиттеров по 28 капсул. Во время исследования установили, что там содержится сильнодействующее вещество «сибутромин» [лекарственное средство для лечения ожирения] общей массой 0,75 грамма.

Отмечается, что в августе в Рязани задержали 33-летнюю подозреваемую. Во время обыска в доме жительницы нашли 28 пакетиков с капсулами и таблетками, содержащими аналогичное сильнодействующее вещество. Общий вес изъятого в посылке и в квартире у женщины составил около 50 граммов.

Злоумышленница подтвердила, что занимается сбытом сильнодействующих веществ и их пересылкой путем почтового отправления из иностранного государства в Россию.

Следственные органы предъявили женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…).

Уточняется, что на время предварительного расследования обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовные дела направили суд. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД по Нижегородской области