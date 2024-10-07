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В Московской области на железной дороге погиб подросток-зацепер

В Московской области на железной дороге по Горьковскому направлению погиб подросток-зацепер, другой получил травмы. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе Линейного управления МВД России.

Как отметили в пресс-службе, сообщения о травмировании несовершеннолетних поступили с разницей в полтора часа, вечером 5 октября.

В первом случае 16-летний подросток умер от удара электрическим током на станции Дрезна. Сотрудники выяснили, что молодой человек ехал на крыше электропоезда с сообщением «Нижегородская-Петушки». По информации полиции, погибший проживал в Московской области со своим отцом, состоял на профилактическом учете и ранее неоднократно доставлялся в полицию за совершение административных правонарушений.

«По факту Восточный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, во втором случае 14-летнего подростка госпитализировали после «игры» с жд-пантографом с электротравмой. Инцидент произошел на станции Серп и Молот. Отмечается, что несовершеннолетний состоит на профучете за катание на сцепном устройстве электропоезда, самовольный уход из дома с сентября 2024 года. В отношении матери составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.