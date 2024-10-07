В Минобороны отчитались о потерях ВСУ в Курской области
Общие потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области превысили 21 тыс. военных убитыми и ранеными.
В Минобороны отчитались о потерях ВСУ в Курской области. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
ВСУ потеряли за сутки до 30 военнослужащих в результате атак в Курской области.
Также российская группировка «Север» нанесла поражение девяти украинским бригадам.
Отмечается, что общие потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области превысили 21 тыс. военных убитыми и ранеными.