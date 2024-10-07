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В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление учителей
По данным авторов проекта, от учителей поступает много жалоб, однако зачастую закон встает на сторону детей и их родителей.

В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление учителей. Об этом пишет Газета.RU.

Отмечается, что за публичное оскорбление педагога человека могут оштрафовать от пяти до 20 тысяч рублей.

За комментарий можно получить от 10 до 30 тысяч.

При этом максимальное наказание ждет юридических лиц, для них взыскания могут составить до 700 тысяч.

По данным авторов проекта, от учителей поступает много жалоб, однако зачастую закон встает на сторону детей и их родителей.