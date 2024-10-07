Рязаньстат подсчитал количество рязанских педагогов
Отмечается, что две трети педагогов — женщины.
Рязаньстат подсчитал количество рязанских педагогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно подсчетам, сейчас в регионе работают 11 814 педагогов:
- 4,8 тысячи педагогов дошкольного образования,
- 7,9 тысячи учителей общеобразовательных школ,
- 1,3 тысячи педагогов средне-профессионального образования,
- полторы тысячи представителей профессорско-преподавательского состава вузов.
Отмечается, что две трети педагогов — женщины.