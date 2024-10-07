Рязанское ВООПИиК не согласилось с решением о строительстве на месте шпалозавода

Градозащитники потребовали от прокуратуры опротестовать судебное решение.

Рязанское ВООПИиК не согласилось с решением о строительстве на месте шпалозавода. Об этом в понедельник, 7 октября, написали в группе общества ВКонтакте.

Градозащитники заявили, что обратились в прокуратуру с требованием опротестовать вступившее в силу решение Советского районного суда Рязани, который ранее не нашел оснований для признания незаконным разрешения на строительство на месте бывшего шпалозавода в Борках.

Отмечается, что истцом по делу выступал местный житель Денис Бабенко. ВООПИиК обратило внимание, что гражданин узнал о разрешении на строительство до любых публикаций в СМИ, не предоставил никаких обстоятельств и доказательств по делу, а после не стал обжаловать решение суда.