Рязанские учителя зарегистрировали брак в профессиональный праздник
Свадьбы сыграли Иван и Екатерина — артистка Рязанского народного хора, педагог Баграмовской музыкальной школы, а также Антон и Алина — учитель английского и китайского.
Рязанские учителя зарегистрировали брак в профессиональный праздник. Об этом рассказала начальник главного управления ЗАГС региона Елена Сорокина.
Свадьбы сыграли Иван и Екатерина — артистка Рязанского народного хора, педагог Баграмовской музыкальной школы, а также Антон и Алина — учитель английского и китайского.
День учителя отмечали в России 5 октября.