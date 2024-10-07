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Рязанские парашютистки взяли золото на международных соревнованиях в Чечне
В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из Белоруссии, Казахстана и 18 регионов России.

В Чеченской Республике завершились Международные соревнования, приуроченные к 72-летию президента России Владимира Путина, и финал Кубка России по парашютному спорту, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба Goodsky.

В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из Белоруссии, Казахстана и 18 регионов России.

После восьми соревновательных туров в лидеры вышли спортсмены «ВДВ» Рязанской области. На втором — команда Вооруженных сил Республики Беларусь и на третьем — «ЦСКА Москва».

В личном первенстве у женщин победительницей стала спортсменка команды ВДВ из Рязанской области Наталия Андреева. Второй результат показала представительница сборной «ЦСКА-Москва» Любовь Екшикеева и на третьем месте — Ольга Мастафанова из Кемеровской области.