Рязанку обманули на 900 тысяч под предлогом продления договора по сим-карте

Потерпевшей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора. Он сказал, что срок действия договора по сим-карте подошел к концу и его необходимо продлить.

Мошенники обманули рязанку на 900 тысяч под предлогом продления договора по сим-карте. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в полицию обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств в размере 900 тысяч рублей.

Во время выяснения обстоятельств установили, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником сотового оператора. Он сказал, что срок действия договора по сим-карте подошел к концу и его необходимо продлить.

Далее, по данным пресс-службы регионального УМВД, рязанке позвонил якобы специалист портала «Госуслуги» и сообщил, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредитные обязательства. Для отмены данной операции, как сказал злоумышленник, нужно оформить встречный кредит и перевести все деньги на «резервный счет».

«Действуя по указаниям неизвестного, женщина оформила кредит на сумму 900 тысяч рублей и перевела эти деньги на предоставленный счет. После чего связь прекратилась, и она поняла, что обманута мошенниками», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».