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Рязанка нашла личинку в упаковке хлеба
По словам женщины, мучное изделие было куплено в гипермаркете «Лента» ТЦ «Круиз».

Рязанка нашла личинку в упаковке хлеба. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил Telegram-канал «Новости Рязани и Области».

По словам женщины, мучное изделие было куплено в гипермаркете «Лента» ТЦ «Круиз», однако она уверена, что насекомое оказалось в упаковке по вине производителя, а не магазина.

Покупательница отметила, что привычный хлеб показался ей странным и слишком крошащимся. На дне упаковки она заметила паутину и саму личинку.