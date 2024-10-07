Рязанцы возмутились состоянием дворов и мусором на Первомайском проспекте

По словам очевидцев, хозяин дома № 45 также не приводит в порядок дворовую территорию и фасад.

Рязанцы возмутились мусором на Первомайском проспекте. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

«В центре города во дворах самая настоящая помойка, с которой никто не борется, у данного дома есть хозяин, но его никто не обязывает приводить в должный вид фасад дома и его территорию. Речь о доме по улице Первомайский проспект 45Б», — написали пользователи.