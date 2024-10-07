Рязанцам объяснили, как узнать дату включения отопления поадресно

Напомним, отопительный сезон в Рязани стартует с 8 октября.

Рязанцам объяснили, как узнать дату включения отопления поадресно. Пост об этом появился в группе рязанских теплосетей.

В теплосетях пояснили, что подача тепла в дома осуществляется в течение пяти дней с момента начала отопительного периода.

«Одновременно с этим персонал управляющих компаний проводит настройку внутридомовых систем отопления. Основная задача УК заключается в приеме теплоносителя и его распределении по стоякам, а также проведении развоздушивания для обеспечения циркуляции», — отметили в сообщении.

Уточняется, что плановую дату включения поадресно можно узнать, обратившись в свою управляющую организацию или ТСЖ.

Напомним, отопительный сезон в Рязани стартует с 8 октября.