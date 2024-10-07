Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с поддельными приказами УФСБ

Аферисты представляются руководителями вышестоящих отделов и выманивают у жертвы деньги или важную информацию.

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с поддельными приказами УФСБ. Об этом пишет Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

По данным ведомства, для обмана злоумышленники звонят жертве или отправляют сообщения в нерабочее время от имени их руководителя. Далее они предупреждают, что в скором времени с ними свяжется «куратор от силовиков» или «представитель вышестоящей компании, головного офиса», указывая на срочность и конфиденциальность разговора.

Для правдоподобности мошенники используют дипфейки, подменные телефонные номера и фальшивые документы. Также злоумышленники могут через открытые источники и утечки получить инсайды компании.

«Методами социальной инженерии подчиненный вводится в стрессовую ситуацию, лишается способности критически мыслить и отдает мошенникам деньги, платежные средства или важную для организации информацию», — говорится в сообщении.