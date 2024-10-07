Россиян предупредили о новом опасном увлечении среди детей и подростков

В сети несовершеннолетних учат вдыхать токсичные пары от бытовых предметов.

Россиян предупредили о новом опасном увлечении среди детей и подростков. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

В сети несовершеннолетних учат вдыхать токсичные пары от бытовых предметов — дезодорантов, маркеров или лаков для ногтей.

В ведомстве отметили, что волна деструктивного контента может привести к повышению интереса и нормализации восприятия такого поведения. Для подростка, решившего присоединиться, все может закончиться отравлением, в том числе с летальным исходом или серьезными заболеваниям.

«Токсикоманию по очевидным причинам нельзя предупредить запретами и изъятиями, поэтому будьте внимательными к вашим детям, формируйте критическое мышление и навыки цифровой гигиены», — посоветовали сотрудники МВД России.