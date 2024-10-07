Опубликован прогноз погоды на 8 октября в Рязанской области
Во вторник, 8 октября, будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем также ожидается дождь, в отдельных районах гроза.
Опубликован прогноз погоды на 8 октября в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 8 октября, будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем также ожидается дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер южный четверти, 6-11 м/с, днем при грозе местами порывы 11-16 м/с.
Температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов, днем +14, +19 градусов.