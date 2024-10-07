На трассе в Рязанской области в аварии пострадал десятилетний ребенок

По данным ГАИ, столкнулись «Hyundai Getz» и «ВАЗ-2107».

На трассе в Рязанской области столкнулись две легковушки. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на ГАИ.

ДТП произошло в субботу, 5 октября, на дороге «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» вблизи поселка Искра.

По данным ведомства, врезались «Hyundai Getz» и «ВАЗ-2107».

В результате аварии пострадали оба водителя, а также десятилетний пассажир иномарки. Им оказали медицинскую помощь.