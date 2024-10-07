Матвиенко призвала региональные власти к экономии

Председатель Совета Федерации посоветовала губернаторам не соревноваться друг с другом во время строительства объектов и беречь деньги.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала региональные власти экономить средства. Об этом пишет ТАСС .

«Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. Особенно обращаюсь к региональным властям. Где можно миллион сэкономить, полтора, 500 тысяч. Все это потом можно направить на какие-то острые вопросы», — сказала она.

При этом Матвиенко отметила, что каждый губернатор «друг перед другом хочет быть круче», по ее словам, главы регионов соревнуются в том, у кого «круче» спортивные объекты.