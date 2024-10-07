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Лавров назвал условия прекращения СВО
По словам Лаврова, Россия будет продолжать спецоперацию до устранения угроз, исходящих от Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия прекращения СВО. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу Newsweek.

По словам Лаврова, Россия будет продолжать спецоперацию до устранения угроз, исходящих от Украины.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил о предпосылках к урегулированию конфликта. Среди них, по словам министра, полный вывод вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Лавров подчеркнул, что Киев на это «отреагировал вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область».